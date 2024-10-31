Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Gürcan Hasova, Muhammet Ali Doğan, Harun Reşit Güngör
Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır (Dk. 71 Ologo), Fatih Tultak, Demir Mermerci, Duhan Aksu, Sambissa (Dk. 90+2 Ümit Kurt), Dijlan Aydın, Kubilay Sönmez, Diarra (Dk. 71 Özcan Şahan), Yusuf Ali Özer (Dk. 27 Kerem Şen-Dk. 71 Yasin Polat), Jackson
Kilis Belediyespor: Hayrettin Çınar, Oğuzhan Malcı, Mehmet Emin Sipahi (Dk. 46 Eren Evin), Onur Kızıltaş, Emrah Mutlu (Dk. 68 Umut Koray Öz), Hüseyin Arabacıoğlu (Dk. 46 Mustafa Bardak), Muhammed Alibrahim (Dk. 83 Eren Demiray), Cabbar Samancı, İbrahim Anıl Tekeli, Mahsuni Boztepe (Dk. 46 Arif Bostancı), Taner Çapakçur
Goller: Dk. 28 Sambissa, Dk. 45+1 Demir Mermerci, Dk. 59 Diarra, Dk. 90+3 Dijlan Aydın (İstanbulspor), Dk. 57 Arif Bostancı (Penaltıdan), Dk. 72 Taner Çapakçur (Kilis Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Emrah Mutlu, Dk. 51 Mustafa Bardak, Dk. 77 Onur Kızıltaş, Dk. 78 Cabbar Samancı (Kilis Belediyespor), Dk. 55 Demir Mermerci (İstanbulspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Uğur Okulları İstanbulspor, konuk ettiği Kilis Belediyespor'u 4-2 yenerek 4. tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor, Türkiye Kupası'nda 4-2 Kazandı - Son Dakika
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