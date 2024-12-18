İstanbulspor Türkiye Kupası\'nda Grup Aşamasına Yükseldi

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İSTANBULSPOR, Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ömer Faruk Gültekin düdük çaldı. Ömer Faruk Gültekin'in yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ile Burak Bakırtaş üstlendi. Konuk ekip İstanbulspor, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak adını grup aşamasına yazdırdı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 76'ncı dakikada Yusuf Ali Özer kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü ise 21'inci dakikada İdris Fuat'tan geldi.