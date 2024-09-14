Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş
Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 82 Yunus Bahadır), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar (Dk. 88 Fatih Tultak), Diarra (Dk. 87 Traore), Muammer Sarıkaya, Vefa Temel (Dk. 59 Sambissa), Kerem Şen (Dk. 59 Jackson), Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Batuhan Çelik), Cavare (Dk. 74 Ali Turalp Bülbül), Mustafa Eser, Furkan Apaydın, Hoti (Dk. 46 Djokanovic), Soukou, Serkan Göksu (Dk. 73 Barış Ekincier), Bardhi, Benny (Dk. 87 Glumac), Minchev
Goller: Dk. 4 Emir Kaan Gültekin, Dk. 69 Okan Erdoğan, Dk. 84 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Diarra, Dk. 50 Kerem Şen, Dk. 55 Emir Kaan Gültekin (Uğur Okulları İstanbulspor)
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › İstanbulspor Ümraniyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?