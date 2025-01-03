İstanbulspor\'un 99. Yılı Kutlandı

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İSTANBULSPOR'un 99'uncu kuruluş yılı etkinliği, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da katılımıyla İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlendi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan İstanbulspor Spor Kulübü, kuruluşunun 99'uncu yılına özel bir etkinlik düzenledi. İstanbul Erkek Lisesi'ndeki etkinlikte; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, başkan yardımcısı Mustafa Yurttaş, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ve 1991-1995 yılları arasında İstanbulspor forması giymiş teknik direktör Abdullah Avcı, Ahmet Ürkmezgil, Prof. Dr. Aziz Alturfan, İstanbulspor Spor Kulübü Başkanı Volkan Buharalı ve İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan gibi önemli isimlerin yanı sıra; yöneticiler, okul yönetimi, öğrenciler ve davetliler yer aldı.

ABDULLAH AVCI: ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADIĞIM YER BURASI

Etkinlik öncesinde kulüp tarihine dair eserlerin sergilendiği bölümde incelemelerde bulunan Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbulspor camiasına duyduğu bağlılığı vurgulayan Avcı, "Futbolculuğumun 4 senesi burada geçti ve 2 şampiyonluğum var. İstanbulspor ile 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıktık. Antrenörlüğe başladığım yer burası. Belirttiğim gibi, İstanbulspor'un benim kariyerime büyük katkısı oldu" dedi