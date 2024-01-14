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İstanbulspor ve TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta İstanbulspor'un Muammer Sarıkaya'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İstanbulspor ve TÜMOSAN Konyaspor Berabere Kaldı
14.01.2024 - 15:27,
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Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vorobjovas, Loshaj (Dk.82 Özcan Şahan), Vefa Temel (Dk. 90 Ali Yaşar), Muammer Sarıkaya, Ndao, Jackson (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 73 Mendy)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+4 Mehmet Ali Büyüksayar), Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 67 Cicaldao), Prip (Dk. 90+4 Cebrail Karayel), N'Zonzi, Moreno (Dk. 67 Yasir Subaşı), Cikalleshi (Dk. 79 Oliveira)

Sarı kartlar: Dk. 17 Vefa Temel, Dk. 77 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor), Dk. 83 N'Zonzi (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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