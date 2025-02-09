İşte Adana Demirspor\'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk takım 30. dakikada sahadan çekilirken, sarı-kırmızılıların kazandığı ve gol çevirdiği penaltı maça damga vurdu.

MERTENS YERDE KALDI

Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi. Topun başına geçen Alvaro Morata, topu filelere göndererek atışı gole çevirdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.