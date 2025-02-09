İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu - Son Dakika
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Spor

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor, 11. dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 yenik duruma geçti. Bu penaltıya tepki gösteren Akdeniz ekibi, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

09.02.2025 19:48  Güncelleme: 20:05
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Konuk takım 30. dakikada sahadan çekilirken, sarı-kırmızılıların kazandığı ve gol çevirdiği penaltı maça damga vurdu.

MERTENS YERDE KALDI

Mücadelenin 11. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Semih Güler'in Dries Mertens'e müdahalesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirsporlu futbolcular, pozisyonda penaltı olmadığını belirterek itirazda bulundular, ancak sonuç değişmedi. Topun başına geçen Alvaro Morata, topu filelere göndererek atışı gole çevirdi.

İşte o pozisyon;

İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

İşte Adana Demirspor\'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu

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Son Dakika Spor İşte Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine neden olan penaltı pozisyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (131)

  • Selim Uyar:
    Acaba fenerden kaç para aldılar 1023 805 Yanıtla
    Gazi Uslu:
    siz nekadar verdiniz acaba beşiktaş a taptığını bizede yaparlarmı işi önceden çözelim mi acabaaaa 4 4
    Tarık Aldemir:
    selim kardeş bu lige teşviği GS iyi bilir tarihlere bak sadece onla da kalma esgi oyunculara eski hakemlere hatta ve hatta eski GS başkanlarına... uyanın ve kardeş 0 0
    Mutlucan Eren:
    Şakacııı 0 0
    İbrahim Eskikoy:
    Hakemi kaç paraya satın aldınız temas yok at yere kendini nasıl olsa penaltı yapacak mantigi ile senelerdir sampiyonsunuz zaten fetosayli 0 0
  • Hakan Kan:
    Haksızlığa uğrayan her takım maçtan çekilse fenerin on dakkadan fazla oynanan lig maçı olmazdı.Penaltı değil,mertense sarı kart orası net.fakat talimat nerden geldi,kaç dakka sonra kim emir verdi araştırılsın.gs yi sahada yenemeyenlerin yapı oyunu. 927 534 Yanıtla
    Salih ygt:
    o yüzden 11 senedir şampiyon olamıyoruz haklısın... 0 0
    said örücü:
    Asıl soru şu Penaltı verme emri nereden geldi, 2 hafta önce ahmed kutucuya kırmızı vermeme emri kimden geldi 0 0
  • zafer yimsel:
    Geçen hafta rize çekilse anlarım da. Sizin Lig'de bi fonksiyonu nuz kalmamış. Hadi penaltı yanlış diyelim. Daha maçta şutunu bile yok. Talimatı hangi Kaliteli Organize Çocuğu verdi size? 875 557 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    çekilmese ne olacak son 5 maçını kaybetmiş düşecek takım.gs 3 4 tane atardı.talimat kenardan değil dışardan! 552 365 Yanıtla
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