İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek - Son Dakika
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İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek

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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Mağlubiyete rağmen Bilbao taraftarları, maç sonunda takımlarına büyük destek verdi.

09.05.2025 08:15
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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

MANCHESTER İKİNCİ YARIDA DÖNDÜ

Maçtaki ilk gol 31. dakikada Bilbao'dan Mikel Jauregizar ile geldi. İkinci yarıda baskısını artıran Manchester United'da Mason Mount, 72. dakikada şık bir vuruşla topu ağlara yollayarak skora dengeyi getirdi. Turun ilk maçında da gol atan Brezilyalı oyuncu Casemiro, 80. dakikada attığı klas bir kafa golüyle Manchester United'ı öne geçirdi.

TAKIMLARINA DESTEK OLDULAR

Rüzgarı arkasına alan ev sahibinde dakika 85'te topu boş kaleye ağlara yollayan Danimarkalı golcü Rasmus Höjlund, farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü Mason Mount söyledi. İngiliz oyuncu, 90+1'de orta sahadan attığı harika golle skoru 4-1 yaptı. Mağlubiyete rağmen Bilbao taraftarları, maç sonunda takımlarına büyük destek verdi.

İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek

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Son Dakika Spor İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Yarı final oynamasıda başarı, bu maça kadar yaptıkları mücadele için verilmiş bir destek. Biz çeyrek final görünce ortalığı ayağa kaldırıyoruz, gerisini siz düşünün. 4 1 Yanıtla
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