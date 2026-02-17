İşte Galatasaray\'ın Juventus\'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Juventus karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-2'lik skorla kazandı.
Rakibine şans tanımayan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına 5 gol birden atan ilk Türk takımı olmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Gelecek hafta Juventus ile rövanş maçına çıkacak olan Galatasaray, İtalyan ekibi elemesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak. Cimbom, bu turda Premier Lig ekiplerinden Liverpool ya da Tottenham'dan biriyle karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın Juventus ile oynayacağı rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Juventus Stadyumu'nda oynanacak.
