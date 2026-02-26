İşte Galatasaray\'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi

Fatih Seval:

Bir Fenerbahçeli olarak canı gönülden tebrik ederim helal olsun o tempoya o skor büyük iş darısı şampiyonluğa inşallah

90 5 Yanıtla

güngör SAĞ: daırısı fenerbahçenin ve samsunun başına 39 1