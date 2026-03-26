İşte Mourinho\'nun gelecek sezon yöneteceği takım

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun gelecek sezonki adresi netleşti. Portekiz ekibi Benfica, deneyimli çalıştırıcıyla yola devam kararı aldı.

YENİ SEZONDA DA DEVAM

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Benfica yönetimi, 2026-2027 sezonunda da Jose Mourinho ile çalışmayı planlıyor. Kulüp başkanı Rui Costa ve yönetimin bu kararı ortak şekilde aldığı belirtildi.

ÖZEL MADDEYE RAĞMEN

Haberde, Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan özel maddelere rağmen Benfica'nın deneyimli teknik adamla devam etmek istediği vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Jose Mourinho'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Portekiz temsilcisi ligde 65 puanla üçüncü sırada yer alırken, lider Porto'nun 7 puan gerisinde bulunuyor.