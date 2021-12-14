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İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi - Son Dakika

İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi

14.12.2021 00:12

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olduğu maç sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Taraftarların sosyal medyada istifaya çağırdığı Portekizli hoca, kendisine sorulan "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bu, burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" cevabını verdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu. Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdıramayarak fırsat tepen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira maç sonu istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruyu cevapladı.

"BU BURADA GAZETECİLER İLE KONUŞULACAK BİR KONU DEĞİL"

"İstifayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Vitor Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" dedi. Şampiyonlukla ilgili de konuşan Portekizli hoca, "Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları geri çevirmemesi gerekiyor. Biz bugün maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Bu maçın önemini biliyorduk. Bu tarz hatalar yaptığınız maçı kazanmanız imkansız. Takımım savaşmadı diyemem. Bu hataları hak etmedik." ifadelerini kullandı.

İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi

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Son Dakika Spor İstifa sorularına Vitor Pereira'dan yanıt geldi - Son Dakika Spor


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