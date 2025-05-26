İstiklalspor, Play-Off Şampiyonu Olup 2. Lig\'e Yükseldi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "6 Şubat depremlerinde 14 sporcumuzu kaybettiğimiz İstiklalspor'umuz hamdolsun play-off şampiyonu olarak 2. Lig'e yükseldi. İstiklalspor'umuzun şampiyonluğu şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig play-off finalinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu anlamlı galibiyetin, sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda deprem sonrası ayağa kalkma mücadelesinin de simgesi olduğu belirtildi.Kahramanmaraş temsilcisi, camiasına büyük bir sevinç yaşattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bu büyük başarının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımı tebrik etti. Başkan Görgel, mesajında, "Rabbime sonsuz şükürler olsun. 6 Şubat depremlerinde 14 sporcumuzu kaybettiğimiz İstiklalspor'umuz hamdolsun play-off şampiyonu olarak 2. Lig'e yükseldi. O günden bugüne emek veren tüm kardeşlerime, kulüp yönetimimize, teknik heyete ve kahraman sporcularımıza teşekkür ediyorum. İstiklalspor'umuzun şampiyonluğu şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ