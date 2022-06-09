İstiklalspor, Süper Amatör Lig hedefine ilerliyor - Son Dakika
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İstiklalspor, Süper Amatör Lig hedefine ilerliyor

09.06.2022 09:02
İstiklalspor, Süper Amatör Lig hedefine ilerliyor

Grubunu lider tamamlayarak Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme Grubu maçlarına katılmayı hak eden İstiklalspor, ilk karşılaşmasına olan Tavas Birlikspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Grubunu lider tamamlayarak Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme Grubu maçlarına katılmayı hak eden İstiklalspor, ilk karşılaşmasına olan Tavas Birlikspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

2021-2022 sezonuna Süper Amatör Lig (SAL) hedefiyle başlayan İstiklalspor, yükselme grubunun ilk müsabakası olan ve Akkonak Stadı'nda 12 Haziran 2022 tarihinde oynanacak Tavas Birlikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Sportif Direktör Mehmet Erdoğan, iyi bir kadroya sahip olduklarına dikkat çekerek; "Gruplarda fazla maç yapma imkanı bulamadık. Sadece bunun dezavantajını yaşıyoruz. Bunun dışında takım olarak her yönden hazırız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. İnşallah her iki taraf içinde iyi bir karşılaşma olur. Bizim hedefimiz maçı iyi oyun ve mücadele ile alarak final grubu maçlarına iyi başlamak. İnşallah maçı alarak hedefimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

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