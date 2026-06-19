İsviçre, Bosna Hersek\'i 4-1 Yendi

2026 Dünya Kupası B Grubu 2. haftasında İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederek 4 puanla liderliğe yükseldi.

2026 Dünya Kupası B Grubu 2. haftasında İsviçre, Bosna Hersek, Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro'nun yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 74. dakikada Johan Manzambi'nin golüyle İsviçre 1-0 öne geçti. 80. dakikada Muharemovic kırmızı görmesi sonucu Bosna Hersek 10 kişi kalırken, İsviçre, 84. dakikada Vargas'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. 90. dakikada Manzambi'nin fileleri havalandırmasıyla fark 3'e çıktı. 90+3. dakikada Mahmic, Bosna Hersek'in tek golünü kaydederken, 90+7. dakikada penaltıdan Xhaka'nın golüyle İsviçre sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İsviçre 4 puanla liderliğe yükselirken, Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Edin Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 64. dakikada yerini Esmir Bajraktarevic'e bıraktı.

Grubun son maçında İsviçre, Kanada ile karşılaşacak. Bosna Hersek ise Katar ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL