İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

19.06.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'ndaki maçta Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

İsviçre: Kobel, Widmer (Dk. 86 Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer (Dk. 71 Sow), Xhaka, Freuler, Rieder (Dk. 71 Vargas), Ndoye (Dk. 71 Manzambi), Embolo (Dk. 89 Itten)

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Sunjic (Dk. 86 Hadziahmetovic), Tahirovic (Dk. 63 Basic), Alajbegovic (Dk. 90+1 Mahmic), Memic, Demirovic (Dk. 86 Lukic), Dzeko (Dk. 63 Bajraktarevic)

Goller: Dk. 74 ve 90 Manzambi, Dk. 84 Vargas, Dk. 90+7 Xhaka (penaltı) (İsviçre), Dk. 90+3 Mahmic (Bosna Hersek)

Sarı kartlar: Dk. 59 Dedic, Dk. 61 Dzeko (Bosna Hersek), Dk. 65 Elvedi (İsviçre)

Kırmızı kart: Dk. 80 Muharemovic (Bosna Hersek)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda oynanan maçta İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümlerini domine eden İsviçre, üçüncü bölgede sonuca gitmekte zorlanırken mağlubiyetin eleme turlarını çok zorlaştıracağını bilen iki takımın oyununda giderek artan kaygı etkili oldu.

İsviçre, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Vargas'ın ortasında topu kafa vuruşuyla uzaklaştırmak isteyen Memic'in müdahalesi kısa kaldı. Penaltı noktasında müsait durumdaki Mazambi'nin sert şutunda, kaleci Vasilj'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada sol kanattan gelişen İsviçre atağında, Embolo'nun pasında ceza alanında hareketlenen Vargas'ın bekletmeden yaptığı vuruşla İsviçre farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90. dakikada Vargas'ın sol taraftan çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topa bekletmeden vuran Manzambi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

90+3. dakikada Bosna Hersek'in sol taraftan kullandığı korner atışında, kaleci Kobel'in uzaklaştırmak istediği top ceza yayının gerisindeki Mahmic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Bosna Hersek farkı ikiye indirdi: 3-1.

90+6. dakikada Memic'in ceza alanında Sow'a müdahalesinin ardından penaltı kazanan İsviçre'de, Xhaka atışı gole çevirdi: 4-1.

Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alan İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna Hersek 1 puanda kaldı.

Kaynak: AA

İsviçre, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Dünyada yalnızca İsrail’in tanıdığı ülke Askeri üs sözü verdiler Dünyada yalnızca İsrail'in tanıdığı ülke! Askeri üs sözü verdiler
İletişim Başkanlığı’ndan “Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti" iddiasına yalanlama
Malatya’da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu Malatya'da 57 yaşındaki adam arkadaşının evinde ölü bulundu
6 gollü düelloda kazanan İngiltere 6 gollü düelloda kazanan İngiltere
Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde Trump ve Pezeşkiyan imzaları attı! İşte mutabakat metninde yer alan 14 madde

00:13
CHP’de İzmir depremi Tire Belediye Başkanı da istifa etti
CHP'de İzmir depremi! Tire Belediye Başkanı da istifa etti
00:04
ABD’deki Times Meydanı’nda silahlı saldırı
ABD'deki Times Meydanı'nda silahlı saldırı
00:04
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru
23:51
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
Aykut Kocaman, Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını bakın nereden öğrenmiş
23:19
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
22:58
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran’ı Libya’ya dönüştürmek istiyor
ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail, İran'ı Libya'ya dönüştürmek istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 03:24:17. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.