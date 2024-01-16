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İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen transfer yasağını durdurdu - Son Dakika
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İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen transfer yasağını durdurdu

İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor'a önce FIFA, ardından CAS tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla Samsunspor'a transfer yapabilme fırsatı doğdu.

İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen transfer yasağını durdurdu
16.01.2024 - 14:13,
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İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla Samsunspor'a transfer yolu açıldı.

Samsunspor'a İsviçre'den müjdeli haber geldi. İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor'a önce FIFA, ardından CAS tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar CAS, FIFA, TFF'ye bildirildi.

TRANSFER YAPABİLME FIRSATI

Samsunspor'a verilen iki dönem transfer yasağını erteleyen kararla Samsunspor'un devre arasında transfer yapabilmesinin yolu açıldı. Samsunspor'a verilen transfer yasağı ise 2023-2024 sezon sonu ve 2024-2025 sezon başında uygulanacak.

BAŞKAN YILDIRIM SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na sürece dair açıklama yaptı. Yıldırım, önce FIFA ardından CAS tarafından verilen transfer yasağını bir üst mahkemeye taşıyarak karara itiraz ettiklerini belirtti. Yıldırım, bu kararı alabilmek için bir aydır adeta hukuk savaşı verdiklerini dile getirdi.

"YASAK KALKMIYOR, ERTELENİYOR"

İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararını olumlu bulduklarını ifade eden Yıldırım şunları söyledi: "Karar, bize verilen iki dönem transfer yasağını kaldırmıyor, erteliyor. Bu da bizim bu dönem transfer yapabilmemizin yolunu açıyor. Hem bu sezon hem de gelecek sezon için kadro ile ilgili eksikleri, ihtiyaçları giderebilmek için bir fırsat doğdu, değerlendireceğiz."

"BİR OYUNCUYLA ANLAŞTIM"

Geçmiş yıllarda görev verdiği teknik direktörlerin her olumsuz durumda çözümü transfer yapmakta bulduklarını, kadroda sürekli değişim olduğunu hatırlatan Başkan Yıldırım, artık dikkatli hareket etme mecburiyetlerinin olduğunu ifade etti. Yıldırım, "Yoğurdu üfleyerek yemek durumundayım. Hocamız, mevcut kadroyla takımı ligde bırakacağını söyledi. Ancak hem bu hem de gelecek sezonu düşünerek hareket etmek zorundayız. Şu an anlaştığım bir oyuncu var. Ama şu unutulmamalı Yabancı oyuncu alabilmemiz için kadromuzdaki yabancılarla anlaşmalı ve transfer için alan açmalıyız. Transfer için çalışmalarımız başladı. Süre kısa verimli hareket etmeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen transfer yasağını durdurdu - Son Dakika


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