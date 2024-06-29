İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı. İsviçre'nin gollerini Freuler ve Vargas attı. İtalya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

29.06.2024 21:21
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Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer (Dk. 90+2 Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (Dk. 72 Stergiou), Vargas (Dk. 71 Zuber), Ndoye (Dk. 77 Sierro), Embolo (Dk. 77 Duah)

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (Dk. 75 Cambiaso), Cristante (Dk. 75 Pellegrini), Fagioli (Dk. 86 Frattesi), Barella (Dk. 64 Retegui), Chiesa, El Shaarawy (Dk. 46 Zaccagni), Scamacca

Goller: Dk. 37 Freuler, Dk. 46 Vargas (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 35 Barella, Dk. 45 El Shaarawy, Dk. 57 Mancini (İtalya)

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

37. dakikada İsviçre golü buldu. Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Freuler topla buluştu. Kale sahası önündeki Freuler'in kaleci Donnarumma'nın sağına yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İsviçre'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada İsviçre farkı ikiye çıkardı. Vargas, Aebischer'in pasıyla ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda topu önünde buldu. Vargas, sağ ayağıyla plase vuruşunda topu kaleci Donnarumma'nın uzanamayacağı köşeye gönderdi: 2-0.

Mücadeleyi 2-0 kazanan İsviçre, adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. İsviçre, çeyrek finalde İngiltere- Slovakya maçının galibiyle eşleşecek.

Son şampiyon İtalya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İsviçre, İtalya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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