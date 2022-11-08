"Bütün dünya bunu görmeli" diyen Balotelli adeta savaş ilan etti - Son Dakika
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"Bütün dünya bunu görmeli" diyen Balotelli adeta savaş ilan etti

08.11.2022 19:24

İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında Basel ile Sion golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada sakatlanarak kenara gelen Sion forması giyen Balotelli, Basel tribünlerinin ıslık tepkisi karşısında taraftarlara orta parmak işareti yaptı. Bununla yetinmeyen İtalyan yıldız, oyundan çıkarken ise tribünlere doğru cinsel organını gösterdi. Hareketleri sonrası kadro dışı bırakılan Balotelli, "Bütün dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli." ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

Basel ile Sion, İsviçre Süper Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken Mario Balotelli'nin hareketleri karşılaşmaya damga vurdu. Yaptıkları sonrası kadro dışı kalan ve adeta İsviçre Futbol Federasyonu'na savaş ilanı açan İtalyan yıldız olay bir paylaşımda bulundu.

BASEL TRİBÜNLERİNİ ÇILDIRTAN HAREKET

Sion forması giyen İtalyan yıldız sakatlanarak kenara geldiği sırada Basel taraftarlarının ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Balotelli, tribünlere orta parmağını gösterdi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Balotelli saha kenarında bu kez cinsel organını Basel tribünlerine gösterdi. Bu hareket taraftarları çıldırtırken, İtalyan golcü kulübü tarafından kadro dışı bırakıldı.

"BU LİGDE OYNAMAKTAN GURUR DUYMUYOR"

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balotelli, "Benim gibi oyuncular, adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Bütün dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli." ifadelerini kullandı.

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Mario Balotelli, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bütün dünya bunu görmeli' diyen Balotelli adeta savaş ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bütün dünya bunu görmeli" diyen Balotelli adeta savaş ilan etti - Son Dakika
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