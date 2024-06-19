İsviçre ve İskoçya EURO 2024'te Berabere Kaldı - Son Dakika
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İsviçre ve İskoçya EURO 2024'te Berabere Kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında İsviçre ile İskoçya 1-1 berabere kaldı. İskoçya'nın 13. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen, İsviçre'nin 26. dakikada attığı golle eşitlik sağlandı. İki takımın atakları sonuçsuz kalınca maç 1-1 sona erdi.

19.06.2024 23:55
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında İsviçre, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci haftasında A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre, Köln şehrindeki Cologne Stadyumu'nda karşıya geldi. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın düdük çaldığı müsabakanın 13. dakikasında Scott McTominay'ın golüyle İskoçya 1-0 öne geçti. 26. dakikada İskoçya defansının hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Xherdan Shaqiri'nin sert şutunda İsviçre eşitliği yakaladı. İki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.

EURO 2024'te yarının programı şöyle:

B Grubu

22.00 İspanya – İtalya

C Grubu

16.00 Slovenya – Sırbistan

19.00 Danimarka – İngiltere - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İsviçre ve İskoçya EURO 2024'te Berabere Kaldı - Son Dakika

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