John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.

Kaynak: AA

Roger Federer, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor - Son Dakika

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