Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor - Son Dakika
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Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor

22.09.2022 10:00
Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor

Dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak. Avrupa takımında yer alacak 41 yaşındaki Federer'e, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas gibi yıldız isimler eşlik edecek.

İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak.

TRİBÜNDE 20 BİN KİŞİ OLACAK

20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve 25 Eylül Pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları karşı karşıya gelecek.

NADAL İLE AYNI KORTU PAYLAŞACAK

Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıkacak.

İsviçreli sporcu, yarın akşam seansında oynanacak çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaşacak. Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini alacak.

AVRUPALI YILDIZLAR AYNI TAKIMDA

Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer alıyor.

John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.

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Kaynak: AA

Roger Federer, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor - Son Dakika
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