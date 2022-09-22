İsviçreli tenisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası, İngiltere'nin başkenti Londra'da yarın başlayacak.
TRİBÜNDE 20 BİN KİŞİ OLACAK
20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenecek ve 25 Eylül
Pazar günü sona erecek organizasyonda Avrupa ve dünya takımları karşı karşıya gelecek.
NADAL İLE AYNI KORTU PAYLAŞACAK
Laver Kupası sonrasında emekli olacağını açıklayan 41 yaşındaki Federer, üç kez operasyon geçirdiği dizinin tam olarak iyileşmemesi nedeniyle sadece çiftlerde korta çıkacak.
İsviçreli sporcu, yarın akşam seansında oynanacak çiftler maçında İspanyol Rafael Nadal ile kortu paylaşacak. Federer'in çekilmesinin ardından yerini İtalyan Matteo Berrettini alacak.
AVRUPALI YILDIZLAR AYNI TAKIMDA
Kaptanlığını Bjorn Borg
'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray
, Casper
Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer alıyor.
John McEnroe'nin kaptanlığındaki dünya takımı ise Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzmann, Jack Sock, Frances Tiafoe ve Alex de Minaur'dan oluşuyor.
Kaynak: AA
Roger Federer, Londra, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü tesisçi Roger Federer'in kariyerine nokta koyacağı Laver Kupası yarın başlıyor - Son Dakika
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