İsyan noktasına gelen Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan stadı inletti: Sabrımız taşıyor

Aslan'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Denizlispor'a karşı oynadığı futbol Galatasaray taraftarını isyan noktasına getirdi. Sarı-Kırmızılı tribünler hep bir ağızdan takıma yüklendi.

"ADAM GİBİ OYNAYIN"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın, o forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim de kaçan gollerden sonra adeta sinir krizi geçirdi.