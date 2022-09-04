Napoli, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Roma Olimpiyat Stadı 'ndaki maçın 4. dakikasında Lazio, Mattia Zaccagni'nin golü ile öne geçti. Napoli, 38. dakikada Kim Min-Jae'nin golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi - Son Dakika

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