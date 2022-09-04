Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi - Son Dakika
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Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi

04.09.2022 00:18
Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etti.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçın 4. dakikasında Lazio, Mattia Zaccagni'nin golü ile öne geçti. Napoli, 38. dakikada Kim Min-Jae'nin golü ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Napoli, 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nin golü ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetin ardından Napoli, 11 puana yükselirken, Lazio 8 puanda kaldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Serie A'da Napoli, Lazio'yu 2-1 yendi - Son Dakika
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