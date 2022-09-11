Bu golden 4 dakika sonra Cremonese, 78. dakikada Emanuele Valeri'nin golü ile beraberliği yakaladı ve maç da 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Merih Demiral'ın golü Atalanta'nın galibiyetine yetmedi - Son Dakika

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