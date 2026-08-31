İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çekya'daki Brno Sergi Merkezi'nde oynanan karşılaşmada İtalya, rakibini 25-18, 25-13 ve 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 yendi.
İtalya, 2 Eylül Çarşamba günü Çekya-İsveç maçının galibiyle oynayacak.
Kaynak: AA
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