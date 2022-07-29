Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma 'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Yüzme Şampiyonası'na doğru - Son Dakika

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