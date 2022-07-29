Avrupa Yüzme Şampiyonası'na doğru - Son Dakika
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Avrupa Yüzme Şampiyonası'na doğru

29.07.2022 22:39
Avrupa Yüzme Şampiyonası'na doğru

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak Artistik Yüzme Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak Artistik Yüzme Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada Artistik Yüzme Milli Takımı'ndan şu sporcular yer alacak.

Alara Aker, Cansın Kütüçoğlu, Ece Üngör, Maya Timur, Melek Andreea Akay, Nil Talu, Nildeniz Şentürk, İsra Yüksel, Selin Telci, Sude Dicle, Zeynep Buse Güngör.

Öte yandan, 16-21 Ağustos tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilecek Atlama Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli sporcu Kıvanç Gür temsil edecek.

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17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası
Kaynak: AA

İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

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