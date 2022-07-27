Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma 'da gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 71 kiloda mindere çıkan İbrahim Özdemir, ABD'li Arvin Khosravy'yi 5-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya 'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Özdemir , bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

İbrahim Özdemir, İtalya, Spor, Son Dakika

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