Açıklamada görüşlerine yer verilen Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, gümüş madalya kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, 10 ülkenin 3 farklı grupta yarıştığı BC3 kategorisi finalinde Brezilya 'ya 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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