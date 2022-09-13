İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi

13.09.2022 22:54
İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi

İtalya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi.

İtalya'da düzenlenen Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Roma Teknik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 20 ülke katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, 10 ülkenin 3 farklı grupta yarıştığı BC3 kategorisi finalinde Brezilya'ya 3-2 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havva Alyurt ile Öner Bozbıyık, gümüş madalya kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'daki Dünya Boccia Challenger Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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