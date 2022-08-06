Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sona erdi

06.08.2022 23:52
Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sona erdi

İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 4'ü altın toplam 12 madalya elde etti.

İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular 4'ü altın toplam 12 madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da düzenlenen organizasyonun sona erdi.

TBESF Okçuluk Milli Takımı 4 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın madalya:

W1 Erkek Takım (Yiğit Caner Aydın-Bahattin Hekimoğlu)

Makaralı Yay Kadın Çiftler Takım (Öznur Cüre-Sevgi Yorulmaz)

Klasik Yay Erkek Çiftler Takım (Yavuz Papağan-Sadık Savaş)

W1 Kadınlar Bireysel (Nil Mısır)

Gümüş madalya:

Klasik Yay Kadın Çiftler Takım (Merve Nur Eroğlu-Yağmur Şengül)

Makaralı Yay Kadınlar (Öznur Cüre)

W1 Erkekler Bireysel (Yiğit Caner Aydın)

Klasik Yay Erkekler Bireysel (Yavuz Papağan)

Bronz madalya:

Makaralı Yay Karışık Takım (Öznur Cüre-Bülent Korkmaz)

Klasik Yay Karışık Takım (Merve Nur Eroğlu-Yavuz Papağan)

Klasik Yay Kadınlar Bireysel (Merve Nur Eroğlu)

W1 Erkekler Bireysel (Bahattin Hekimoğlu)

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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