İskender Zülfikari, WSK Open Cup mini kategorisinde birinci oldu

Mini kategoride piste çıkan İskender Zülfikari, bir turluk final yarışında damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu ve birincilik kupasını kaldırdı.

İtalya 'da düzenlenen WSK Open Cup'ta mücadele eden 10 yaşındaki İskender Zülfikari, mini kategoride birinci oldu.

Kaynak: AA

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