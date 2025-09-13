İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus - Son Dakika
İtalya'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus

İtalya\'da Türk rüzgarı! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu attı, 7 gollü maçta son gülen Juventus
13.09.2025 20:57
Serie A'nın 3. hafta maçında Juventus, sahasında Inter'i 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcularımız Kenan Yıldız 1 gol, 2 asist; Hakan Çalhanoğlu ise 2 golle yıldızlaştı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus, 4-3'lük skorla kazandı.

JUVENTUS'UN GOLÜNE HAKAN'DAN CEVAP

Juventus, 14. dakikada Lloyd Kelly ile 1-0 öne geçti. Inter, bu gole milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile 30. dakikada karşılık verdi.

KENAN'DAN HARİKA GOL

Juventus, bir diğer milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın 38. dakikada yaklaşık 25 metreden attığı harika golle öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN BİR GOL DAHA

Beraberliği arayan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun 65. dakikada attığı golle Juventus karşısında yeniden eşitliği yakaladı. Milli yıldızımız, maçtaki ikinci golünü attı. Bu golün ardından baskısını artıran Inter, 76. dakikada Marcus Thuram ile bir gol daha buldu ve skor 3-2 Inter lehine oldu.

KENAN'DAN ASİSTLER

Bu kez beraberliği arayan Juventus, aradığı golü 82'de buldu. Siyah-beyazlılar, Kenan Yıldız'ın asistinde Khephren Thuram'ın golüyle 83. dakikada durumu 3-3'e getirdi. Maçın son dakikalarında Juventus bir gol daha attı. Maçta 90+1'nci dakikada Kenan'ın pasında Vasilije Adzic, rakip ağları sarsarak skoru 4-3 yaptı. Torino ekibi, bu golle 3 puana ulaştı.

JUVENTUS 9 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Juventus, 9 puana yükseldi. Konuk ekip Inter, 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.

Hakan Çalhanoğlu, Internazionale, Kenan Yıldız, Juventus, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

