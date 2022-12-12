İtalya devinin Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi - Son Dakika
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İtalya devinin Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu gündeme aldığı iddia edildi

12.12.2022 22:39

Napoli'nin yıldız futbolcusu Lozano'nun ayrılma ihtimaline karşı Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldığı konuşuluyor. Futbolcunun menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi. Söğüt, "Bu bir gurur kaynağıdır. Kerem'in hedefi kesinlikle Avrupa'da oynamak" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Napoli'nin yakın takibinde. Napoli'nin 27 yaşındaki Meksikalı kanat oyuncusu Lozano, kulüpten ayrılmak üzere. Napoli'de Kerem transferinin ciddiyete bindiği haberleri üzerine menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi.

"GURUR KAYNAĞI"

Arenanapoli.it sitesine röportaj veren Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'nun Napoli ile anılmasının gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Söğüt, Kerem hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Söğüt'ün açıklamalarından satır başları:

"KEREM'İN HEDEFİ AVRUPA"

"Napoli ilgisi gurur kaynağı. Şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Kerem büyük etki yarattı ve yükselişe geçti. Kerem için de hedef tabii ki Avrupa'da oynamak. Şartlar herkes için uygun olmalı."

"SALAH VE DE BRUYNE'E BENZİYOR"

Kerem her yıl gelişiyor. Sürekli gelişim gösteren bir oyuncu. Salah ve Kevin de Bruyne gibi her yıl daha iyi performans gösteren bazı oyuncular vardır. Kerem çok sıkı çalışıyor ve her zaman takımın iyiliğine odaklanmış durumda. Kendisini geliştirmek için sürekli çalışıyor. Birlikte çalışmayı en sevdiğim oyunculardan birisi. Böyle bir oyuncu ile çalıştığım için şanslıyım.

"O BİR SİHİRBAZ"

"Kerem gerçekten de kesinlikle Harry Potter gibi sihirbaz, büyücü. Kutlama şekliyle herkes onu tanıyor. Pazarlama çok önemli. Kerem bir marka her bakımdan."

"HER ŞEY OLABİLİR"

"Temmuz ayında her şey olabilir. Futbolda asla, "Asla" dememek lazım. Böyle oyuncular Serie A gibi liglerde gelişmeye devam edebilir."

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Kerem Aktürkoğlu, Söğüt, Spor, Son Dakika

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