İtalya Futbol Federasyonu, 11 kulübü haksız sermaye kazancından disipline sevk etti - Son Dakika
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İtalya Futbol Federasyonu, 11 kulübü haksız sermaye kazancından disipline sevk etti

02.04.2022 14:56
İtalya Futbol Federasyonu, 11 kulübü haksız sermaye kazancından disipline sevk etti

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), bazı kulüplerin futbolcu transferlerine yönelik mali hareketlerini incelediği soruşturmasını tamamlayarak, 5'i Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı olmak üzere 11 kulübü disipline sevk etti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), bazı kulüplerin futbolcu transferlerine yönelik mali hareketlerini incelediği soruşturmasını tamamlayarak, 5'i Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımı olmak üzere 11 kulübü disipline sevk etti.

FIGC'den yapılan açıklamaya göre, federasyon spor savcılığı, Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa, Empoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Chievo Verona, Novara ve Pescara kulüpleri hakkındaki "haksız sermaye kazancı" soruşturmasını tamamladı.

Federasyon spor savcılığı, yürüttüğü soruşturmada, 11 kulübün mali raporlarında bazı futbolcu transferlerinin standartların üzerinde fahiş değerlerle kayda geçirildiği ve bununla haksız sermaye kazancı elde ettiklerini tespit etti.

Spor savcılığı, söz konusu 11 kulübü ve 61 kişiyi, spor kanuna göre ulusal lisans alınmasında gerekli olan kuralları ihlalden disipline sevk etti.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, soruşturmada adı geçen Serie A kulüplerinin para cezası, Serie B kulüplerinin ise küme düşürülme cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Juventus'un mali hesapları, Torino Savcılığının incelemesi altında

FIGC'in kendi soruşturmasından ayrı olarak Torino Cumhuriyet Savcılığı ise Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle geçen mayıstan bu yana ayrı adli bir soruşturma yürütüyor. Bu soruşturma çerçevesinde kasım ve mart ayında kulüple alakalı ofislerde aramalar yapılmıştı.

Bu soruşturmada 2019-2021 arası dönemde siyah-beyazlı kulübün transferleri ve pandemi döneminde oyuncu maaşlarına ilişkin ödemeleri mali usulsüzlük şüphesiyle incelemeye alınmış durumda. Siyah-beyazlı kulübün bazı yöneticileri ve futbolculardan Paulo Dybala, Alex Sandro ile Federico Bernardeschi, savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

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02 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı 02 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

İtalya Serie A, Juventus, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Futbol Federasyonu, 11 kulübü haksız sermaye kazancından disipline sevk etti - Son Dakika


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