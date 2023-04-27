İtalya Kupası'nın ilk finalisti Inter oldu, kendi sahasında Juventus'u sildi

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırdı.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Dimarco kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da maça ilk 11'de başlayarak 82 dakika görev yaptı.
İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fiorentina, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Cremonese'yi konuk edecek. Bu mücadelenin kazananı finalde Inter'in rakibi olacak.
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