İtalya Kupası'nın ilk finalisti Inter oldu, kendi sahasında Juventus'u sildi - Son Dakika
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İtalya Kupası'nın ilk finalisti Inter oldu, kendi sahasında Juventus'u sildi

27.04.2023 00:57

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter, evinde Juventus'u 1-0 yendi. Toplamda 2-1'lik skora ulaşan Inter finale gitmeye hak kazanan ilk takım oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü Federico Di Marco kaydetti.

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter sahasında Juventus ile karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik skora ulaşarak adını finale yazdırdı.

TEK GOL Dİ MARCO'DAN

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Dimarco kaydetti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da maça ilk 11'de başlayarak 82 dakika görev yaptı.

Tek golle geçtiler! İtalya Kupası'nda ilk finalist Inter oldu

FİORENTİNA-CREMONESE GALİBİYLE OYNAYACAKLAR

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Fiorentina, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Cremonese'yi konuk edecek. Bu mücadelenin kazananı finalde Inter'in rakibi olacak.

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