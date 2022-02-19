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İtalya Serie A'da Torino derbisinden kazanan çıkmadı - Son Dakika

İtalya Serie A'da Torino derbisinden kazanan çıkmadı

19.02.2022 01:01
İtalya Serie A'da Torino derbisinden kazanan çıkmadı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 26'ncı haftanın açılış maçında, Juventus ile Torino 1-1 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 26'ncı haftanın açılış maçında, Juventus ile Torino 1-1 berabere kaldı.

Torino'daki Allianz Stadı'ndaki mücadelede Juventus, ezeli rakiplerinden Torino'yu ağırladı.

Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Juventus, Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip, 62'nci dakikada Andrea Belotti ile beraberlik golünü buldu.

Başka gol olmayınca maç, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Juventus, bu mücadeleden aldığı 1 puanla, puanını 47 yaptı ve 4. sıradaki yer aldı. Siyah-beyazlı takım, bu beraberlikle ligde son 4 haftada 3'üncü beraberliğini almış oldu.

Torino ise bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 33'e çıkardı ve 10. sırada yer buldu.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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