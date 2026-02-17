İtalya Sürat Pateni Takımında Altın Madalya

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın sürat pateni erkekler takım takip kategorisinde İtalya, altın madalya aldı.
İtalya'daki organizasyonun 11. gününde sürat pateni erkekler takım takip yarışı, Milano Sürat Pateni Stadı'nda yapıldı.
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini ve Michele Malfatti'den oluşan İtalya, finalde 3 dakika 29.20 saniyelik derecesiyle ABD'yi geride bırakarak altın madalyaya ulaştı.
ABD'nin gümüş madalya aldığı kategorinin üçüncülük müsabakasında ise Hollanda'yı 3.41.38'lik süresiyle geçen Çin, bronz madalyanın sahibi oldu.
