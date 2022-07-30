Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

30.07.2022 19:08
Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

İtalya temsilcisi Torino'ya transferi gündemde olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yayımladı.

İtalya temsilcisi Torino'ya transferi gündemde olan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan, yaşanan süreçle ilgili bir açıklama yayımladı.

Emirhan İlkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim." ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki oyuncu, "Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak benim için de zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Torino'nun, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki 4,5 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirmeyi planladığı basına yansımıştı.

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Kaynak: AA

Emirhan İlkhan, Beşiktaş, İtalya, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Emirhan İlkhan'dan transfer iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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