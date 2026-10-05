İtalya-Türkiye maçının kadroları belli oldu, hakemler Polonya'dan seçildi

İtalya-Türkiye maçının kadroları belli oldu, hakemler Polonya'dan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya-Türkiye maçı öncesinde UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup mücadelesinin kadroları ve hakem listesi belli oldu. Renato Dall'Ara'da oynanacak maçın hakemleri Polonyalı; kadrolarda Donnarumma, Maldini, Uğurcan Çakır ve Ferdi Kadıoğlu yer aldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki İtalya- Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Renato Dall'Ara
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir
Kaynak: AA
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