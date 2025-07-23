İtalya VNL Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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İtalya VNL Yarı Finale Yükseldi

23.07.2025 20:32
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İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek 2025 VNL yarı finale çıktı. Oyuncular, mutluluklarını paylaştı.

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki çeyrek final maçında ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen İtalya'da oyunculardan Sarah Fahr, Paola Egonu ve Ekaterina Antropova, turnuvada yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Fahr, Egonu ve Antropova, Atlas Arena'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zor maçı kazandıklarını ifade eden Fahr, "ABD en güçlü rakiplerden biri. Onlara karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil. Çok hızlı oynuyorlar ve güçlü oyuncuları var. Zorlandığımız anlar oldu ama takım iyi oynadı. Yarı finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Biraz dinlenip olacaklar için kendimizi hazırlayacağız. Yarı finalde kiminle karşılaşacağımız önemli değil. Bu noktada herkes finale ulaşmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önemli olan en başından beri iyi çalışıyor olmamız." diye konuştu.

Polonyalı taraftarların voleybolu çok sevdiğinden bahseden genç orta oyuncu, "Polonyalı taraftarlar çok çılgın. Kendilerini hissettiriyorlar. Polonya ile yarı finalde karşılaşırsak salonda inanılmaz bir atmosfer olacaktır. Üzerimde biraz baskı hissediyorum ama eğlenceli olacak." dedi.

Kazandıkları için mutlu olduğunu dile getiren Egonu, "Takımımla gurur duyuyorum. Zor maçtı ama kazandığımız için mutluyuz. Yarı final için sahada olacak bütün takımlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Antropova ise Polonya'da oynadıkları için mutlu olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Umarım yarı finalde en iyi oyunumuzu gösterebiliriz. Zor maçlar olacağını bekliyorduk. Bugünkü maç da oldukça zordu. Yarı finalde kiminle karşılaşacağımızı göreceğiz. Polonya'da oynamak hiçbir zaman kolay değil. Buradaki taraftarlar voleybolu çok seviyor. Yarı finalde Polonya ile karşılaşırsak dolu bir sahada oynamak inanılmaz olurdu."

Kaynak: AA

İtalya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya VNL Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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