İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren ve sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Yusuf Yazıcı Serie A yolunda.

LILLE TEKNİK PATRONU FONSECA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Lille'deki geleceğiyle ilgili Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın alacağı kararın önem taşıdığı Yusuf Yazıcı için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

Corriere dello sport'tan aktarılan habere göre; Lille, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı için İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmaya varmak üzere. Fonseca'nın takımda istemediği orta saha için iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.