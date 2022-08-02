İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor - Son Dakika
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İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor

02.08.2022 16:04
İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor

İtalyan basını, Fransız ekibi Lille'den ayrılması beklenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Salernitana'ya transfer olacağı iddiasında bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren ve sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Yusuf Yazıcı Serie A yolunda.

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Lille'deki geleceğiyle ilgili Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın alacağı kararın önem taşıdığı Yusuf Yazıcı için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

Corriere dello sport'tan aktarılan habere göre; Lille, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı için İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmaya varmak üzere. Fonseca'nın takımda istemediği orta saha için iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

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