Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren ve sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Yusuf Yazıcı Serie A yolunda.
Lille'deki geleceğiyle ilgili Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın alacağı kararın önem taşıdığı Yusuf Yazıcı için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.
Corriere dello sport'tan aktarılan habere göre; Lille, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı için İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmaya varmak üzere. Fonseca'nın takımda istemediği orta saha için iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.
Son Dakika › Spor › İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor - Son Dakika