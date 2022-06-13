İtalyan futbolcu Chiellini'nin yeni adresi ABD temsilcisi Los Angeles

2005'ten bu yana formasını giydiği Juventus ile 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 5 de İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Chiellini, İtalya Milli Takımı ile de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Kaynak: AA

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