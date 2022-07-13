İtalyan temsilcisi, Zeki Çelik'in ardından Abdülkadir Ömür'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

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Son olarak Konferans Ligi'ni kazanan İtalyan devi Roma, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Lille forması giyen Zeki Çelik ile sözleşme imzalayan İtalyan temsilcisi, başka bir milli yıldız Abdülkadir Ömür için de nabız yokladı.

MARSİLYA'DA TALİPLERDEN BİRİ

Akşam'ın haberine göre, Fransız ekiplerinin gözdesi durumunda olan Abdülkadir Ömür için en ciddi hamleyi Marsilya yapmıştı. Kulübün takımın başına Igor Tudor'u getirmesinin ardından oyuncu için bir kez daha harekete geçilmiş ve 12 milyon euro gözden çıkarılmıştı. Marsilya'nın bu hamlesinin ardından Abdülkadir Ömür'e talip olan takımlardan Roma'nın da karşı atağa geçtiği İtalyan basınında geniş yankı buldu. Genç yıldızın da Roma'da forma giymek istediği öğrenildi.