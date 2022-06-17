İtalyan yıldız Paola Egonu VakıfBank'ta - Son Dakika
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İtalyan yıldız Paola Egonu VakıfBank'ta

17.06.2022 16:29
İtalyan yıldız Paola Egonu VakıfBank'ta

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezon katıldığı tüm kulvarlarda şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlı takım, yeni sezon öncesi kadrosunu bir dünya yıldızı ile güçlendirerek transfer çalışmalarını tamamladı.

VakıfBank, son olarak İtalya'nın Imoco Conegliano takımında forma giyen 23 yaşındaki pasör çaprazı Egonu ile sözleşme imzaladı.

İtalya'nın Cittadella şehrinde 18 Aralık 1998'de dünyaya gelen Nijerya asıllı voleybolcu, 2013-2017 arasında Club Italia formasını terlettikten sonra Igor Novara'ya transfer oldu. Burada birer CEV Şampiyonlar Ligi ve İtalya Süper Kupası, 2 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Egonu, 2019'da Imoco Conegliano'nun yolunu tuttu.

Imoco ile de kupalarla dolu bir kariyer yaşayan Egonu, 3 İtalya Süper Kupası, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Ligi, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

İtalya A Milli Takımı formasını da giyen yıldız oyuncu, 2017 FIVB Dünya Grand Prix'de ve 2018 Dünya Şampiyonası'nda gümüş, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda bronz, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanan takımların en önemli isimlerinden oldu. Egonu ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan Olimpiyat Takımı'nın bayrağını taşıyan sporculardan da biriydi.

Kariyerinde birçok bireysel ödülü de bulunan Egonu, 2015'te 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör çaprazı seçildi.

2018'de Montrö Volley Masters'ta ve İtalya Kupası'nda MVP ödülünün sahibi olan yıldız oyuncu, Dünya Şampiyonası'nın da en iyi pasörü ilan edildi.

2019'u İtalya Süper Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu olarak kapatan Egonu, 2021'de İtalya Kupası, İtalya Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda yine aynı ödülün sahibi oldu.

2021'deki bu performansı yıldız pasör çaprazına CEV'den "Yılın Oyuncusu" ödülünü de getirdi. 23 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon ise İtalya Kupası'nda ve İtalya Ligi'nde en değerli oyuncu seçildi.

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Kaynak: AA

voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan yıldız Paola Egonu VakıfBank'ta - Son Dakika

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