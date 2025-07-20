Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Milan'dan Galatasaray'a transfer olan Alvaro Morata'nın geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekibi Como, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. İtalyan ekibinin, 32 yaşındaki yıldız ile bir yılı opsiyonlu dört yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
Haberde, Morata'yı gelecek sezon planlamalarında düşünmeyen Galatasaray'ın Morata'nın ayrılığına izin verdiği ifade edildi. Ayrıca Milan ve Galatasaray'ın da deneyimli golcünün Como'ya transferi için anlaştığı vurgulandı.
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan Morata, 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?