Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin listesindeki son yıldız futbolcuyu İtalyanlar açıkladı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, İtalya Serie A'da Udinese forması giyen 36 yaşındaki golcü oyuncu Alexis Sanchez ile ilgileniyor. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli ismi rotasyon için düşündüğü belirtildi.
Öte yandan bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Haberde, Sarı-lacivertli yönetimin Alexis Sanchez için özel bir jet de tahsis edeceği ifade edildi.
Kariyerinde Arsenal, Inter, Barcelona, Manchester United, Marsilya, River Plate, Colo-Colo ve Cobreloa formalarını giyen Şilili golcü 735 maçta 208 gol ve 148 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?