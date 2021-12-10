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İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri - Son Dakika

İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri

10.12.2021 18:00

İtalya Serie A'da oynanan Atalanta-Napoli maçında Merih Demiral attığı golle geri dönüşün fitilini yakmış ve galibiyetin mimarlarından biri olmuştu. Milli futbolcumuz, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'nın Villarreal'e 3-2 yenilmesi sonrası İtalyanlar tarafından acımasızca eleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki erteleme maçında Atalanta, sahasında Villarreal'e 3-2 mağlup oldu. Kötü bir maç çıkaran milli futbolcumuz Merih Demiral 45 dakika sahada kalırken karşılaşmanın ardından İtalya'da sert eleştirilerin hedefi oldu.

ATALANTA'NIN YEDİĞİ GOLLERDE HATALI BULUNDU

Atalanta'nın ilk yarıda yediği iki golde de hatalı bulunan Merih Demiral ağır eleştirilerin merkezine oturdu. Corriere della Sera gazetesi,"İlk hatasının ardından toparlanamadı. Villareal forvetleri kolayca Demiral'ı geride bıraktı." ifadelerini kullandı.

"KABUS GECESİ"

İtalyanların ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport'ta ise "Merih Demiral için kabus gecesi" şeklinde yorumlar yer aldı. Tuttomervatoweb sitesi ise Merih Demiral'ın ilk goldeki hatasını telafi etmeye çalışırken daha fazla hata yaptığına dikkat çekti.

İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri

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