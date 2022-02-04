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İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor: 1-0 - Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor: 1-0

04.02.2022 21:57
İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor: 1-0

STAT: Medaş Konya BüyükşehirHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 61 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+2 Çekici), Rahmanovic (Dk. 79 Musa), Amilton (Dk.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Erten - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner (Dk. 61 Mpoku), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 90+2 Çekici), Rahmanovic (Dk. 79 Musa), Amilton (Dk. 61 Bytyqi), Ahmed HassanGZT GİRESUNSPOR:  Okan - Diarra, Perez, Behich (Dk. 83 Doukara), Zeki, Flavio (Dk. 55  Sergen), Traore, Suleymanov, Diabate, Serginho, Umut (Dk. 83 Balde)GOLLER: Dk. 65 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)SARI KART: Musa (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

20'nci dakikada Guilherme'nin ceza sahası içindeki şutu kaleci Okan'da kaldı. 53'üncü dakikada Serginho'nun ceza saha içinde altıpas üzerinden şutu üstten auta çıktı. 65'inci dakikada ceza sahasına topla giren Guilherme'nin pasında Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.Takım arkadaşlarıyla gol sevincini yaşayan Bytyqi, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formasını öptü. 67'nci dakikada Suleymanov'un ceza dışında serbest vuruşunda top kaleci Erten'de kaldı. 75'inci dakikada Diabate'in ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı. 90'ıncı dakikada ceza sahasında kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın şutunda top yan direğe çarptı. Defansa çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- Konya
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İttifak Holding, Giresunspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor: 1-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor: 1-0 - Son Dakika
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