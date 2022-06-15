İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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