İvgin: "Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz" - Son Dakika
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İvgin: "Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz"

21.03.2022 09:43
İvgin: "Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz"

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa Evgin, sahada Elite Futbol Takımına karşı kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadele eden Çameli Belediye spor'da takım antrenörü Musa Evgin, sahada Elite Futbol Takımına karşı kaybettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Denizli 1. Amatör Küme E Grubu'nda mücadelesini sürdürürken Çameli Belediyesor, Elite Futbol Takımı ile karşılaştı. Güzel bir sonuç ile maç galip ayrılmayı bekleyen Çameli Belediyesor, rakipbine 2-1 mağlup oldu. Çameli Belediyespor'da takım antrenörü Musa Evgin, mağlup olarak ayrıldıkları maçı değerlendirdi.

"Mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum"

Takımın her hafta iyiye gittiğini belirten Çameli Belediyespor Kulübü Başkanı İdriz Öz, "Kulübün vizyonuna inanıyorum. Her Hafta daha iyiye gidiyor. Bir kez daha özverilerinden dolayı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Futbol sadece 3 puan değildir"

Çameli Belediyespor Antrenörü Musa İvgin ise, "Futbol sadece 3 puan değildir. Her zaman yüz yüze baktığımız rakiplerimizle dostluğumuz sonuç ne olursa olsun fark etmez. Bugün 3 puanı alamadık ama rakibimizi tebrik ederim. Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz. Pandemi sonrası gençlerimiz spor yapıyor. Bundan daha iyi ne olabilir. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, iyi birer sporcu yapmak için mücadele ediyoruz. Bizler yine sessiz sessiz toz kaldırmadan dogru bildiğimiz yoldan yürümeye devam ediyoruz Tek hedefimiz çocuklarımıza sahip çıkmak onları gelecek yarınlara yetiştirmek" diye konuştu. - DENİZLİ

İvgin: Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz
İvgin: Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz
İvgin: Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz

YORUMLAR
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Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İvgin: 'Sonuç odaklı değiliz. Güzellikleri sahaya yansıtmak istiyoruz' - Son Dakika


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