İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla dönüyor - Son Dakika

İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla dönüyor

Son Güncelleme: 11.09.2023 10:58

Real Madrid'de yaşadığı ağır sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan Arda Güler'in 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçının kadrosunda olabileceği düşünülüyor. 14 Ağustos'ta ameliyat olan ve 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen milli futbolcunun iyileşme hızı doktorları bile oldukça şaşırttı.

Fenerbahçe'den gittiği Real Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle hiç maça çıkamayan Arda Güler, iyileşme sürecinin sonuna geldi. Genç futbolcunun eylül sonunda kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

LAS PALMAS MAÇIYLA DÖNEBİLİR

İspanyol basınında yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Arda Güler, Real Madrid'in 27 Eylül'de La Liga'da oynayacağı Las Palmas maçıyla sahalara dönebilir.

İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! İşte Arda Güler'in sahalara döneceği maç

EN AZ İKİ AY UZAK KALMASI BEKLENİYORDU

14 Ağustos'ta ameliyat olan ve en az iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşme gösterdi.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla dönüyor - Son Dakika
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