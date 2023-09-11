İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla dönüyor

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Fenerbahçe'den gittiği Real Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle hiç maça çıkamayan Arda Güler, iyileşme sürecinin sonuna geldi. Genç futbolcunun eylül sonunda kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

LAS PALMAS MAÇIYLA DÖNEBİLİR

İspanyol basınında yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Arda Güler, Real Madrid'in 27 Eylül'de La Liga'da oynayacağı Las Palmas maçıyla sahalara dönebilir.

EN AZ İKİ AY UZAK KALMASI BEKLENİYORDU

14 Ağustos'ta ameliyat olan ve en az iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşme gösterdi.