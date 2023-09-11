Fenerbahçe'den gittiği Real Madrid'de yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle hiç maça çıkamayan Arda Güler, iyileşme sürecinin sonuna geldi. Genç futbolcunun eylül sonunda kadroya dahil edilmesi bekleniyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Arda Güler, Real Madrid'in 27 Eylül'de La Liga'da oynayacağı Las Palmas maçıyla sahalara dönebilir.
14 Ağustos'ta ameliyat olan ve en az iki ay sahalardan uzak kalması beklenen Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşme gösterdi.
Son Dakika › Spor › İyileşme hızı doktorları bile şaşırttı! Arda Güler, Las Palmas maçıyla dönüyor - Son Dakika