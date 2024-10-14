İzlanda 1-0 Önde: İlk Yarının Özeti

Spor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İzlanda'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Anderson'un pasında orta sahada topu alan Oskarsson, hızla ceza sahasına ilerledi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

6. dakikada Kerem'in şutunda savunmadan seken topa Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine yaptığı sert şutta kaleci Valdimarsson, topu çelmeyi başardı.

22. dakikada Gudjohnsen'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Oskarsson'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

23. dakikada Arda Güler'in pasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı içinden yaptığı şutta top kaleci Valdimarsson'da kaldı.

36. dakikada İzlanda atağında savunmadan seken topa Tomasson'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan topu sektirdi. Gretarsson'un önüne düşen topa Uğurcan bu kez ayaklarıyla hamle yaptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Valgeir Fridriksson, Daniel Gretarsson, Sverrir Ingason, Logi Tomasson, Mikael Anderson, Arnor Traustason, Johann Gudmundsson, Mikael Egill Ellertsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Hjörtur Hermannsson, Alfons Sampsted, Victor Palsson, Willum Willumsson, Gylfi Sigurdsson, Savar Magnusson, Kolbeinn Finnsson, Brynjolfur Darri Willumsson, Julius Magnusson, Isak Johannesson

Teknik Direktör: Age Hareide

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Atakan Karazor, Bertuğ Yıldırım, Semih Kılıçsoy, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzon Montella

Gol: Oskarsson (dk. 3) (İzlanda)

Sarı kartlar: Mikael Egill Ellertsson (İzlanda), Merih Demiral (Türkiye) - İSTANBUL